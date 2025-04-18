Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi eğitimi Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde verilmeye başlandı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Ergani Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık müdürlükleri, Toplum Sağlığı merkezleri aracılığı ile 17 ilçede Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında eğitimlere Silvan ilçesinde başlandı. Silvan Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Halk Eğitim Merkezinde verilen programda katılımcılara kanser taramaları ve erken teşhis, koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele, fiziksel aktivite ve hareketli yaşamı destekleme, akılcı ilaç uygulamaları, kronik hastalıkları önleme ve farkında olma, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar, ruh sağlığı ve mutlu bireyler konularında eğitimler veriliyor.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında koruyan sağlık modeliyle sağlıklı yaşam eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri vererek sağlıklı toplumun oluşmasını amaçlayan Sağlık Merkezlerinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek, diyetisyenlik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, tütün ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, halihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı çerçevesinde yürütülen uygun beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve obezite ile mücadele etmek, ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaş alma ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak hedefleniyor.

Eğitim süresince katılımcıların kronik hastalıklar açısından yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilecek, kanser taramaları yapılacak, bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalıkları artırılacak ve gerekli görüldüğünde destek sağlanarak kaçırılmış fırsatlar değerlendirilecek ve aile hekimliği sisteminin desteklenerek güçlendirilmesi sağlanacak.

Eğitimlere katılım sağlamak isteyen vatandaşların, en yakın Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı merkezlerine ulaşım sağlayarak eğitime katılım talebi oluşturabilecekleri kaydedildi.