Silivri Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı.

Silivri Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına başladı. Düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik işlemleri, Ramazan Ayı öncesinde kapsamı genişletilerek hızlandırıldı.

Belediye ekipleri, cami ve diğer ibadethanelerin iç mekanlarını detaylı bir şekilde temizleyerek, halıların yıkanmasından pencere ve kapı bakımlarına, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden diğer hijyenik önlemlere kadar birçok işlem yapıyor.