Silivri Çeltik Mahallesi’nde çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybının yaşanmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Silivri Çeltik Mahallesi’nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Tarla arazisinde başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can ve mal kaybının olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.