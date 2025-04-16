Silivri Belediyesi tarafından üretim yapan kadın çiftçilere destek olmak için gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Gübre dağıtım töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Toprağımızla İstanbul’un gıda kapısı olmak gibi bir hayalimiz var" dedi.

Silivri Belediyesi tarafından Danamandıra ve Sayalar Mahallelerinde tarım üretimi yapan kadın çiftçilere tonlara ağırlıkta ücretsiz gübre dağıtımı yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımı ile mahalle meydanlarında düzenlenen törende yapılan gübre dağıtımlarına kadın üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören sonunda verilen gübre desteğini alan kadın çiftçiler memnuniyetlerini dile getirirken, tarımsal üretimi arttırmak için verilen desteklerin devam edeceği açıklandı.

"Toprağımızla İstanbul’un gıda kapısı olmak gibi bir hayalimiz var"

Silivri ilçesinin verimli ve bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Toprağımızı koruyoruz. Çiftimizin üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle kadın üreticilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yanında olmak sadece maddi destekle değil. Bu yaptığımız küçük bir destek gibi gelebilir ama en azından toprağını koruyan alın teri ile toprağımıza hayat veren çiftçilerimizin kıymetini bilmenin de bir mesajıdır. Onların yanında olup omuz verdiğimizin göstergesidir. Biz burada toprağı korumak adına, tohum, sebze fide desteği, ay çiçek desteği, mazot desteği. Yeter ki çiftçilerimiz üreticilerimiz bu girdi maliyetlerinin zor olduğu dönemden geçerken onlara bir nebze de olsa nefes alabilecek katkı sunabilmektir amacımız. Bu desteği karşılığını alıyoruz. Çünkü biliyoruz tarım yoksa gelecek yok. İleride aç kalacağız. Toprağımızı koruyamazsak geleceğimiz çocuklarımız aç kalacak. Çünkü beton karın doyurmuyor. Biz iddialı bir ilçeyiz. Bu toprağımızla İstanbul’un gıda kapısı olmak gibi bir hayalimiz var" dedi.

"Tarlaları tamamen kendimiz ekiyoruz, kendimiz üretiyoruz"

Balcıoğlu Silivri Belediyesi’nin 4 bin dönüm tarlası olduğunu kaydederek, "Bu tarlaları biz tamamen kendimiz ekiyoruz kendimiz üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri de yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi hanelerimize ailelerimize ulaştırıyoruz. Geçen bin 200 dönümde ay çiçeği ektik. Oradan elde ettiğimiz yağları da yine aynı şekilde 15 bin hanemize ücretsiz şekilde ulaştırdık. Biz istiyoruz ki cömert toprak insan ne istiyorsa verebilir. Bunun yazı da kalmamasını istiyoruz burada uygulayarak gösteriyoruz" diye konuştu.

"İlk kez bir gübre desteği oldu"

Gübre desteği alan kadın çiftçi Nevriye Aykut," Bal kabağı, biber üretiyoruz, patates beyaz fasulye ekiyorum. Ne yetişirse toprağımızda ekiyoruz. Doğdum doğalı üretiyorum yapıyorum. 5’nci sınıfa kadar okudum sonra çiftçiliğe başladım. İlk kez bir gübre desteği oldu, yerinde buluyoruz. Teşekkür ediyor, devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.