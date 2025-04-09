Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu mecliste muhalefetin eleştirilerine yanıt vererek, "Parayı yönetmek kolay, ama parasızlığı yönetmek çok zor. Gerçekten çok zor bir durumdayız ve şu anda parasızlığı yönetiyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi nisan ayı meclisinde belediyenin maddi sorunlarını eleştiren muhalefete yanıt verdi.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle maddi sorunlar yaşadıklarını söyleyen Balcıoğlu, "Parayı yönetmek kolay, ama parasızlığı yönetmek çok zor. Gerçekten çok zor bir durumdayız ve şu anda parasızlığı yönetiyoruz. Son olarak, biz belediye olarak bu hizmetleri yapabiliyorsak, bu çok kıymetli. Bu süreçte hepinizin desteğini bekliyorum. Çünkü burada yapılan eksiklikler, sadece bir siyasi görüşün ya da partinin sorunu değil; bu, Silivri’deki herkesin sorunu. Hepimiz bu hizmeti veriyoruz ve bu hizmetin devamını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Siyasi ortam nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Balcıoğlu, "CHP’li belediye ile iş yaptığı için korkanlar var. Adam evladının adına cami yaptıracak. Ben de diyorum ki, ‘Ben vesile olayım.’ Fakat korkuyor adam. ’Acaba sen vesile olursan, başıma bir iş mi gelir’ diye düşünüyor. Ben de diyorum ki, ‘Hayır, sana ne gelecek?’ Biz kendimizden eminiz" diye konuştu.

Muhalefetin bağışların azalması ile ilgili eleştirilere geçmiş döneme gönderme yaparak cevap veren Başkan Balcıoğlu, "Hemşehrilerimiz beş sene boyunca yaptığınız sosyal deney sonucunda, almış olduğumuz bağışlar yüzünden belediyeden yaka silkiyor. Kimse belediyeye bağış yapmak istemiyor. Böyle bir noktaya geldik şu anda. Ne nakdi ne de ayni bağış yapmak istemiyorlar. Bunu da bir düşünün" şeklinde konuştu.

Bağışlara açık olduklarını da kaydeden Başkan Balcıoğlu, "O yüzden bundan sonraki süreçte biz anlatacağız, vatandaşlarımız tekrar gelecekler buraya. Yani bağış yapmak isteyene her zaman kapımız açık. Bir tane çöp kamyonu alamıyoruz, 40 takla atıyoruz. Adama, ‘Gel çöp kamyonu alıyoruz’ diyoruz. Belediyeye bağış yaparsam başıma bir iş gelir mi diye korkuyor mevcut ekonomik ve siyasi şartlar yüzünden. Hiç kimsenin korkusu olmasın daha da güçleneceğiz bu konuda" açıklamalarında bulundu.