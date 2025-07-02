Şile’de poşetlere doldurulmuş atıklar orman içi ve dere kenarlarına bırakıldı. Ortaya çıkan çevre kirliliği doğayı tehdit ederken, bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışması yapılmasını istiyor.

İstanbul’un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıklar doğaya gelişigüzel şekilde bırakıldı. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve yol kenarlarında yoğun şekilde biriken çöpler, çevre sağlığını tehdit ederken, doğal yaşam alanlarını da olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.