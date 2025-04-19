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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahla yağma olayını gerçekleştirilen 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından suç aleti ve gasp ettikleri 2 telefonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde silahla yağma olayı gerçekleştirildi. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri harekete geçti. Silahla gasp olayını gerçekleştiren şüphelileri tespit eden polis ekipleri; L.D., Y.E.Ç., B.A., V.A., B.P.’yi suç aleti silahla birlikte yakaladı. Gasp edilen 2 telefon da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA