Siirt Valiliği İl Özel İdaresi ve Siirt Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı köy ve grup yollarında sıcak asfalt serimiyle ulaşım konforunu artırırken, Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de şehir merkezinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, Afetevler Mahallesi 1860. Sokak’ta 450 ton sıcak bitümlü asfalt serimi tamamlandı. Şehir genelinde vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım ağı sunmak için altyapı ve üstyapı yatırımları aralıksız devam ediyor.