Siirt’te, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda ve İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen ’Uluslararası Kur’an Ziyafeti’ programı düzenlendi.

Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması dünya birincisi ve "Birinciler Birincisi" unvanına layık görülen Ahmet Kuzu ile Fas’tan dünyaca tanınan Kur’an okuyucusu Abdelbasset Ouarach, Kur’an tilavetleriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program, hafızlara takdim edilen hediyeler ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Katılımcılar, dünyaca tanınmış kıraat ehli hafızların sesinden Kur’an-ı Kerim dinlemenin manevi huzurunu yaşarken, program sonunda tüm İslam alemi için barış, kardeşlik ve huzur temennilerinde bulunuldu. Programa Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma İl Komutanı Uğur Özmen, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal ve çok sayıda vatandaş katıldı.