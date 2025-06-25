Siirt Valisi ve Siirt Belediye Başkan V. Kemal Kızılkaya, park ve bahçelerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Siirt merkezde bulunan Hayrettin Özgen Parkı, Yeşil Vadi Parkı ve YSE Parkında devam eden bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Vali Kızılkaya, il genelinde 36 çocuk parkı ve dinlenme alanı bulunduğunu, bunlardan en çok kullanılan 16 parkın yaklaşık 12 milyon 500 bin lira maliyetle onarımlarının tamamlandığını ve bir kısmının bitirilmek üzere olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, parkların bakımlı ve temiz kalabilmesi için vatandaşların da duyarlı olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, yapılan hizmetlerin korunmasına yönelik çağrıda bulundu.

Parkları ziyaret eden Vali Kızılkaya, sahada vatandaşlarla da bir araya gelerek hem taleplerini dinledi hem de yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.