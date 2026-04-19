Siirt'te karşıya geçen feribottaki bir otomobil, el freni çekilmediği için hareket ederek Botan Barajı'na düştü.

Edinilen bilgilere göre, 34 KH 8054 plakalı otomobil, feribotta el freni çekilmediği için aniden hareket ederek Botan Barajı'na düştü. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç ekipler, yaptıkları çalışma sonucu aracın yerini tespit etti. Su altında yürütülen çalışmaların ardından otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.