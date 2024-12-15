Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Siirt-Batman kara yolu Kezer mevkisinde dron destekli hız denetimleri yapıldı. Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan denetimlerde, sürücülere ve yolculara trafik kurallarının önemi anlatılıyor.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt’te meydana gelen trafik kazalarının en sık görülen üç nedeni; hız sınırlarına uymamak, şerit ihlalleri, kavşaklarda ve dönüşlerde geçiş önceliğine uymamaktır" denildi.

Kaynak: iha