Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyünde buğday hasadına başlayan çiftçiler, bu yıl bekledikleri verimi alamadıklarını belirtti.

Siirt’te zamansız yağışlar ve iklim dengesizlikleri nedeniyle dönüm başına alınan ürün miktarı geçen yıla göre büyük oranda düştü.

Geçen yıl ortalama dönüm başı 430 kilogram buğday elde eden üreticiler, bu sezon aynı araziden 130 kilograma kadar düşen verimle karşılaştı. Tanelerin zayıf, başakların ise gelişmemiş olduğunu belirten çiftçiler zarara uğradıklarını ifade etti. Çiftçi Kütük Ünalan buğdayın geçen seneye göre büyük oranla düşüş gösterdiğini belirtti. Ünalan, ’’Buğdaylar bu sene 150 kilo ancak veriyor. Aynı yer geçen sene 400-450 kilo veriyordu. Sebebi yağışlardandır. 12-13 liraya buğday 50 liraya mazot, 25 liraya gübre alıyoruz. Masrafımız çok oluyor’’ dedi.