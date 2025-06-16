Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde makilik alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının bir inşaatta yapılan elektrik kaynağından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Türkbükü Mezarlık üst tarafındaki makilik alanda öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyürken bölgeye takviye hava araçları gönderildi. Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 10 arazöz, su tankeri ve 60 personel müdahale ediyor.

Tepe noktalara ulaşan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili bir inşaatta kaynak yaptığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldığı ve yangının yapılan kaynak sonucu otluk alandan makiye sıçradığı öğrenildi.