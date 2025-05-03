Siirt’te "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konser düzenledi.

2025 "Aile Yılı" kapsamında Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro Salonu’nda ailelere yönelik açık hava konseri düzenlendi. Kültürel birlikteliği güçlendirmek ve ailelerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle yıl içinde çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirten Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, "Ailelerimizi bugün burada müzik ile buluşturduk. Çünkü aile toplumun en temel yapı taşıdır, Ailemiz Geleceğimiz’’ ifadelerini kullandı.