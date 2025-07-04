Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve gündüz saatlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde gece mesaisi uygulamasını başlatıyor.

Merkezde, 17.00 – 21.00 saatleri arasında yürütülecek gece mesaisi kapsamında, gündüz saatlerinde yapılan tüm işlemler akşam saatlerinde de aynı şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, akşam saatlerinde de diş muayenesi, tedavi, dolgu, çekim ve diğer ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanabilecek.

Uygulama ile gündüz yaşanan yoğunluğun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.