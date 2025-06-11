Siirt’te 5. kattan park halindeki aracın üzerine düşen 1.5 yaşındaki çocuğun sağlık dumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt’te 5. kattan park halindeki aracın üzerine düşen 1.5 yaşındaki R.A.D.’nin sağlık dumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay anında işte olduğunu söyleyen baba Naim Dolas, "Olayın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yan tarafta bulunan inşaatta çalışıyorum. Elektrik işlerini yapıyordum. 8. kattaydım saat 16.00 gibi haber geldi. Kızınız düşmüş hastaneye geçin diye. Nasıl aşağıya indiğimi bilmiyorum. Aradım ambulansı şu an korkulacak bir şey yok dediler. Ambulans’taki hemşirelere sordum çocuğumun iyi olduğunu ve korkulacak birşey olmadığını söylediler. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra durumunun iyi olduğunu söylediler" dedi.