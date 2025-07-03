Siirt’te ulaştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar hızla devam ediyor.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Muharrem Demir ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Solmaz’ı makamında kabul etti. Bölge Müdürü Demir, Siirt İl Sınırları içinde yapımı devam eden "Yığınlı Tüneli" ve bağlantı yolları yapım işi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen ulaştırma yatırımları kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Bu projeler arasında, bin 122 metre uzunluğundaki Yığınlı Tüneli, 2 bin 200 metrelik bağlantı yolu, 6 bin 410 metrelik Kalender Yolu ile Demirkaya-Yığınlı ve Zorkaya köy yolları yer alıyor. Yapılan değerlendirmede, Yığınlı Tüneli giriş kısmında kazı işleri devam etmekte olup, tünel içinde ise 360 metre ilerleme sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Kalender Yolu’nda kazı-dolgu ve menfez imalatları tamamlanırken, taş duvar çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Demirkaya-Yığınlı güzergâhında da hatların kazı-dolgu işleri tamamlanmış durumdadır. Vali Kızılkaya, projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tamamlanması yönünde talimat vererek, Valilik olarak her türlü desteğin verilmeye devam edileceğini ifade etti.