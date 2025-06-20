Siirt Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencilere, velilere ve görevli öğretmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Uygulama, sınav sabahı saat 07.00’den itibaren geçerli olacak. Toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmak isteyen öğrenciler ve görevliler, sınav giriş belgelerini veya görevli kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sınav süresince vatandaşlardan korna çalınmaması, yüksek sesli müzik ve inşaat gibi gürültü oluşturacak faaliyetlerden kaçınılması konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.