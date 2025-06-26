Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğü hizmetlerle büyük bir destek hamlesi gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 bin 054 kişiye çeşitli alanlarda sosyal yardım ve destek ulaştırıldı. Siirt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Günlük sıcak yemek ihtiyacı bulunan 75 yaşlı vatandaşa 120 adet sıcak yemek evlerinde teslim edildi. Ayrıca, 151 çölyak ve 15 PKU hastasına özel diyet ürünlerinden oluşan beslenme paketleri düzenli olarak ulaştırıldı. Bu kapsamda, 5 bin 420 adet gıda kolisi ve bin adet sosyal market kartı da ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. 725 haneye yapılan ziyaretlerde 3 bin 625 kişiye ayni ve nakdi yardım sağlandı. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına 5 medikal yardım hizmeti verildi, 53 yeni engelli destek malzemesi vatandaşlara ulaştırıldı. Hamiyet Merkezi aracılığıyla 83 ailedeki toplam 147 yetim çocuk düzenli olarak takip edilmekte; çocukların gelişimi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklenmektedir. Ramazan ayı boyunca her gün 350 kişilik iftar organizasyonlarıyla toplam 9 bin 800 kişiye ulaşıldı. Ayrıca, Berat Kandili’nde 2 bin 600 kişiye kandil simidi dağıtıldı. Sosyal güvencesi bulunmayan 11 asker ailesine maddi yardım sağlanırken, Psikolojik Destek Merkezi’nde ise 43 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bilinçlendirme faaliyetleri başlatıldı. Kadın Yaşam Merkezi’nde düzenli olarak gerçekleştirilen sinema etkinlikleriyle 2 bin 500 çocuk eğlenceli vakit geçirdi. Ayrıca, çeşitli alanlarda açılan kurslara 664 kişi katılım sağladı. Anneler Günü, Aile Yılı ve Gençlik konserleri kapsamında toplam 3 bin 000 kişiye açık hava konserleri düzenlendi. Kent genelinde 159 cami ve 35 mescit olmak üzere toplam 194 ibadethanede kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüldü. Toplamda 17 bin 595 kişiye doğrudan yardım sağlanırken, ulaşılan kişi sayısı 30 bin 54’e ulaştı" denildi.