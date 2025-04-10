Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni", NFK Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni", Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen coşkulu bir açılış programıyla başladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve Fransa, Tunus, Almanya ile İngiltere gibi ülkelerden gelen anlatıcılar ve edebiyatçılar, program kapsamında Kahramanmaraşlı öğrencilerle bir araya geldi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına edebiyatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı. Programda gerçekleştirilen müzik etkinliği de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Açılışta, Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen anlatıcılar, kültürel mirasın korunması ve aktarılması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

"Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Gökhan Köksal, Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Köksal, "Mezopotamya ile Anadolu’yu birbirine bağlayan, zengin kültürel değerlere sahip Kahramanmaraş’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe altın harflerle yazdıran bu şehirde düzenlenen böylesine anlamlı bir organizasyon, geçmişle geleceği buluşturma açısından çok değerli. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gelenekten geleceğe, nesilden nesle aktarılması gereken kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ise kentin köklü edebi mirasına vurgu yaparak "Kahramanmaraş bir kültür ve edebiyat şehridir. Bu şehir ninnileriyle, türkülerle, masallarla var olmuştur. Bizler sevincimizi de hüznümüzü de türkülere, şiire, edebiyata dökeriz. UNESCO Edebiyat Şehri yolculuğumuzda bu tür etkinlikler büyük bir adım. Bugün de önemli bir programın açılışında bir araya geldik. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen masal anlatıcılarımız, 12 Nisan’a kadar çocuklarımızla buluşacak. İnancım odur ki bu buluşmalar, çocuklarımızın hayal dünyasına ve kültürel birikimine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" kapsamında gelen anlatıcıların, 12 Nisan Cumartesi gününe kadar şehirdeki çeşitli okullarda öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyeceği ifade edildi. Masal ve hikâye anlatımı, sözlü edebiyat tekniklerinin tanıtımı ve kültürel miras üzerine yapılan sunumlarla çocukların, farklı anlatım biçimlerini tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacağı ifade edildi. Program, kültürler arası bağları güçlendirirken, Kahramanmaraş’ın edebi mirasını uluslararası alanda tanıtma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.