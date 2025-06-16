Bilecik’te otluk alanda sigara içen çocuklar yangın çıkarırınca olay yerinden koşarak kaçtılar.

Olay, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Refik Arslan Öztürk Caddesi Şeyh Edebali Türbesi yolunda üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde otluk bir alanda sigara içen ve ardından çıkan dumanlar sonrasından çocukların kaçtığı gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye haber verdi. Otluk alandaki dumanlar kısa sürede alevlere dönüşürken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.