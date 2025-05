Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sıfır Atık Yarışması'nda başarılı olan öğrencilere ödülleri törenle verildi.ERZURUM (İGFA) - Bilim Erzurum'da yapılan ödül törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halis Hasar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer davetliler katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, sadece bir ödül törenini icra etmediklerini ifade ederek, "Bugün burada bir farkındalık inşa ediyoruz. Bir zihniyet değişiminin, bir çevre seferberliğinin, gelecek kuşaklara olan borcumuzu ödemeye yönelik bir yürüyüşün ilk adımlarını yeniden atıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, doğayı korumak sadece bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bugün çocuklarımızın çevre konularındaki bilinç düzeyini gördükçe, geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Okullarda yapılan projeler, öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar, geri dönüşüm temalı tasarımlar bizleri hayran bırakıyor. Gençlerimiz bu işe yüreğini koymuşsa, biz bu yolda kararlılıkla yürürüz” dedi.

"ERZURUM İÇİN, ÇEVRE İÇİN, GELECEK İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Çevreciliğin, sadece bir belediye hizmeti olmadığını ifade eden Başkan Sekmen, "Aynı zamanda bir medeniyet meselesidir. Bizim ecdadımız toprağı kutsal bilmiş, ağacı can yoldaşı saymış, suyu kana kana içmek yerine kana kana korumuştur. 'Yediğin senin olsun, yedirmediğin toprak olsun' diyen bir anlayışın çocuklarıyız. Bu topraklarda doğaya saygı, inancın bir gereğidir. Biz doğaya hükmetmeye değil, onunla uyum içinde yaşamaya geldik. Bugün burada bu yarışmaya katılan her bir öğrencimiz, aslında geleceğe bir mektup yazmaktadır. O mektupta şu yazmaktadır: 'Biz, yaşanabilir bir dünya istiyoruz.' Bu sese kulak vermek, bize düşen en büyük vazifedir. Ben bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, onları teşvik eden öğretmenlerimize, velilerimize ve projeye katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın sonucunda dereceye girenler elbette olacak, ama bana göre bugün burada bulunan herkes kazanandır. Çünkü çevre için atılan her adım, insanlık için atılmış bir adımdır. Sözlerime burada son verirken bir atasözümüzü hatırlatmak istiyorum: 'Su testisi su yolunda kırılır.' Biz bu yolda su taşıyanlardan olalım. Gönlümüzü bu işe koyduk mu, Allah da yardım eder, millet de yanında durur. Erzurum için, çevre için, gelecek için durmadan çalışacağız. Bu aziz şehri doğasıyla, havasıyla, suyuyla, tarihiyle ve insanıyla koruyarak geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halis Hasar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da, temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çağrıda bulundu. Konuşmaların ardından Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler açıklandı ve ödülleri takdim edildi.