Çorum’da etkisini artıran sıcak hava sebebiyle vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Çorum’da etkisini yoğun bir şekilde gösteren sıcak hava dalgası sebebiyle vatandaşlar parkların yolunu tuttu. Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar, parklarda ağaçların altında dinlendi .Şehirdeki parklarda yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları aileleriyle birlikte piknik yaparken, bazıları ise ağaçların gölgesinde kitap okudu.

"Bugün hava gerçekten çok sıcak, evde duramadık"

Serinlemek için köpeğiyle parka geldiğini ifade eden Muhammet Emir Yılmaz isimli vatandaş, "Çorum’da üniversite öğrencisiyim. Havalar çok ısındı. Biraz serinlemek için evden köpeğimi aldım ve dışarı gezmeye çıktık. Şu anda parktayız; en azından burada biraz esinti var.Bugün hava gerçekten çok sıcak, evde duramadık. Köpeğim de bunaldığı için birlikte dışarı çıktık. Mahallemizde bulunan parka geldim. Hem köpeğimi gezdiriyorum hem de ben biraz serinliyorum. Bugün dışarı çıkacak olan vatandaşlarımızın sıcak havaya karşı dikkatli olmalarını öneriyorum" dedi.