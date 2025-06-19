Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, artan hava sıcaklıkları toplardamarın genişlemesine ve varislerin daha belirgin hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları arttı. Sıcaklıklar bazı hastalıkların artmasına neden olurken, varis gibi rahatsızlıklar ise daha belirgin hale gelebiliyor. Sıcaklıkların varis üzerine etkilerinden bahseden Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Opr. Dr. Murat Küsdül, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte venöz yetmezlik veya varis hastalığı olan kişiler için sorunlar artar. Artan hava sıcaklıkları toplardamarın genişlemesine ve varislerin daha belirgin hale gelmesine neden olur. Toplardamarlar, oksijeni kullanılmış kanı vücutta toplayıp önce kalbe ardından akciğere götürülmesini sağlayan damardır" dedi.

"Varis, kadınlarda daha sık görülür"

Varisin kadınlarda daha sık görüldüğünü dile getiren Opr. Dr. Murat Küsdül, "Varis, toplardamarların organik bir sebep olmadan genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesi olarak tanımlanır. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir rahatsızlıktır ve yaşla birlikte artış gösterir. Varisler genellikle ağrı, kaşıntı, ayak bileğinde şişme, gece krampları, yüzeyel tromboflebitler, venöz ayak bileği cilt değişiklikleri ve kanama gibi şikayetlere neden olur. Varislerin oluşumu çeşitli faktörlere bağlıdır. Genetik yatkınlık, riskli yaşam tarzı, uzun süre ayakta durma, hamilelik, şişmanlık, hareketsizlik, yaşlılık ve bazı ilaçların kullanımı varislerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Aile öyküsü varis görülme riskini artırırken, uzun süre ayakta kalmak veya oturmak da risk faktörleri arasındadır" diye konuştu.

"Modern tedaviler ile varis kontrol altına alınabilir"

Yeni tedavi yöntemleri ile hastalığın kontrol altına alınabileceğini dile getiren Opr. Dr. Küsdül, "Bazı durumlarda varisler kanama veya ülserasyon gibi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi amaçlı müdahaleler, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için gereklidir. Küçük varisler genellikle kozmetik nedenlerle tedavi edilirken, daha büyük varislerde ise cerrahi müdahaleler düşünülebilir. Varis tedavisinde modern yöntemler arasında lazer veya köpük tedavisi uygulanabilir. Ancak asıl tedavi, derin ve sorunlu damarlara yönelik müdahaleleri içerir. Günümüzde yaygın olarak tercih edilen kapalı yöntemler arasında lazer, radyo-frekans ve embolizasyon yöntemleri bulunur. Kliniğimizde radyofrekans yöntemi ile ablasyon (damarın kapatılması) tekniği kullanılmaktadır. Bu yöntemle hastalıklar genellikle aynı gün yürüyerek taburcu edilir. RF ablasyon tedavisinde anesteziye ihtiyaç duyulmaması, kasların hızla iyileşmesi, iz bırakmaması en önemli avantajlarıdır" şeklinde konuştu.