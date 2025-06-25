Dizi tutkunlarından tam not alan yapımları izleyicilerle buluşturan Tivibu, Haziran ayında 2025 yapımı "Sherlock ve Kızı" dizisini ekranlara getiriyor.

Son dönemde Wild Cards, Kod Adı: Paris, The Pact gibi yapımları dizi arşivinde toplayan Tivibu, ‘Sherlock ve Kızı’ dizisini de klasörüne ekledi. Sinema ve Süper Paket abonelerinin, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizilere Tivibu Dizi Klasörü üzerinden diledikleri zaman erişebildiği belirtildi.

Sherlock Holmes maceraları Tivibu ekranlarında

Brendan Foley’nin kaleme aldığı ve James Duff’un yapımcılığını üstlendiği ‘Sherlock ve Kızı’, klasik Sherlock Holmes hikayelerine farklı bir bakış açısı getiriyor. Sir Arthur Conan Doyle’un kült dedektif serisinin izinden giden dizi, Holmes’un kızı Amelia Rojas ile birlikte karmaşık ve tehlikeli bir davayı çözmeye çalıştığı sürükleyici bir macerayı ekrana taşıyor.

Başrolde, Harry Potter serisindeki Remus Lupin rolüyle tanınan David Thewlis, Sherlock Holmes karakterine hayat veriyor. Blu Hunt ise Sherlock’un kızı Amelia Rojas rolünde izleyici karşısına çıkıyor. 8 bölümden oluşan yeni dizi Sherlock Holmes’un arkadaşlarının hayatlarının tehlikede olduğu karmaşık bir dava etrafında şekilleniyor.

1896 yılında geçen dizide Holmes, baş düşmanı Profesör Moriarty’nin de dahil olduğu kötü niyetli bir komploya karışıyor. Sherlock Holmes hikayelerinden uyarlanan dizi Türkçe Dublaj ve altyazı seçeneği ile Tivibu ekranlarında izleyici ile buluşuyor.