Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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