Samsun’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.Ş. idaresindeki otomobile seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan araçta yaralanan olmadı. Olay yerinde 6 adet boş kovan bulunurken, saldırgan hızla kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin A.İ.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.A., sevk edildiği Samsun Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.