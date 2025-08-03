Soma Kaymakamı Ünal Koç, Sevişler Baraj Göleti’nde yürütülen balık üretim faaliyetlerini yerinde inceledikten sonra, 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin kabirlerinin bulunduğu Soma Maden Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kaymakam Koç, Sevişler Barajı’nda gerçekleştirdiği inceleme sırasında gölet çevresindeki çalışmalar ve su ürünleri üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında kendi kullandığı tekneyle gölet üzerinde kısa bir denetim turu yapan Koç, bölgede bulunan amatör balıkçılarla da sohbet ederek "Rastgele" dileğinde bulundu. Balıkçılara sürdürülebilir avcılık ve su ürünleri ile ilgili kurallar hakkında bilgilendirmede bulunan Koç, çevre bilinci konusunda da uyarılarda bulundu.

İnceleme gezisinde Kaymakam Koç’a Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan da eşlik etti. Barajın mevcut durumu, yürütülen projeler ve hem ekolojik hem de ekonomik katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Maden Şehitliği’nde dua

Kaymakam Ünal Koç’un ikinci durağı ise Soma Maden Şehitliği oldu. 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin kabirlerinin bulunduğu şehitlikte düzenlenen ziyarette, dualar okundu, karanfiller bırakıldı.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutan V. Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Çakır ve İlçe Müftü V. Halil Tüysüz de katıldı. Kaymakam Koç, şehit madencileri rahmetle anarak, ailelerine ve tüm Soma halkına başsağlığı dileklerini yineledi.