Elazığ’da serinlemek için göle giren kadın, hayatını kaybetti.

Olay merkeze bağlı Aydıncık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile göl kenarına pikniğe giden Derman T., serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kadının çırpındığını gören yakınları 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Derman T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.