Adana’nın Aladağ ilçesinde serinlemek için parktaki suya giren bir genç yaşamını yitirdi.

Olay, Aladağ ilçesindeki Yedigözeler Milli Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Mehmet Ali K. parktaki suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.