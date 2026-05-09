Antalya'nın Serik ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Antalya'da, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından belirlenen iş yerleri ve ikametlere baskın yapıldı. Düzenlenen 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

19 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı.