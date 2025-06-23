Yaz aylarında artan yangın riskine karşı önlem alan Serik Orman İşletme Müdürlüğü, 13’ü arazöz operatörü olmak üzere toplam 48 yeni personeli kadrosuna dahil etti.

Antalya’nın Serik ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü’ne 48 yeni personel atanarak yangınla mücadele kapasitesi güçlendirildi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 4 bin 500 orman işçisi alımı kapsamında Serik’e atanan yeni personellerin sahada göreve hazır olduğu bildirildi. Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yeni atamalarla birlikte 13 arazöz operatörü, 1 grayder operatörü ve 34 orman işçisinin göreve başladığını açıkladı. İşbaşı eğitimlerinin ardından yangınla mücadele ve ilk yardım eğitimlerini de tamamlayan personelin sahada aktif göreve başladığı belirtildi.

"Yeni atamalarla birlikte toplam personel sayımız 121’e ulaştı"

Müdür Okudan, 2024 yılı içinde 26 yangın işçisinin emekli olduğunu hatırlatarak, "Yeni atamalarla birlikte toplam personel sayımız 121’e ulaştı. Ekiplerimiz, yangın sezonuna karşı tam teçhizatlı şekilde görev başında. Serik olarak yangınsız bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Okudan, orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.