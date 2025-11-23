Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Samsunspor karşılaşmasında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre Samsun karşısında tek değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, defansta Tiago Djalo’nun yerine Emirhan Topçu’ya görev verdi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla tedavi programı uygulanan Rafa Silva kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ın 11’i

Siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısına; Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham 11’i ile çıktı. Yedeklerde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin bekledi.

Emirhan Topçu’nun cezası bitti

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan defans oyuncusu Emirhan Topçu, 1 maç aranın ardından Samsunspor karşısında 11’de sahaya çıktı. Bu sezon Süper Lig 8 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Taraftarlardan maça yoğun ilgi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Samsunspor müsabakasında takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nu oynanan karşılaşmada tribünleri doldurdu. Samsunspor taraftarı deplasman tribünündeki yerini aldı.

Futbolcular, kadına şiddete dikkat çekti

Beşiktaş ve Samsunsporlu futbolcular, kadın şiddetine dikkat çekti. İki takım oyuncuları ısınmaya ’Kadına şiddete hayır’ yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.