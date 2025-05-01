Bilimsel gelişim, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması ve topluma katkı konusunda farklı kurumlarla ilişkilerini geliştirmeye odaklanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), özel sektör temsilcileriyle işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Akademik çalışmalar yürütülmesi ve uygulama alanlarında ortak çalışmalar yaparak üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla BUÜ ile S. S. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre; TUBİTAK 1071 destekli "Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri" başlıklı proje kapsamında BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde bir araştırma ve eğitim serası kurularak, burada kullanılacak olan güneş panellerinin tedariki sağlanacak. Rektörlük B salonunda gerçekleşen törene; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, S. S. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü, Ziraat Fakültesi Bahçe Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, akademik ve idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı; "İş insanlarının üniversitemize gösterdiği yakınlık ve verdiği destek bizi her anlamda daha fazla motive ve mutlu ediyor. Kurulacak olan serayı güneş enerjisiyle destekleyecek olan teknolojinin üniversitemizde denenmesi ve uygulanabilirliğinin ölçülecek olmasını çok değerli buluyorum. Bizim için gerçekten kıymetli bir proje olacak. Projenin üniversitemize, neticede ülkemize faydası olacağına inanıyorum. İlgi ve destekleri için başta Sayın Ahmet Uğur’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

S.S. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise;

"Üniversitemizi çok seviyoruz. Üniversitemizle diyalogumuzu hiç kesmiyoruz. Hatta bundan önce otomatik sulama konusunda Almanya, İtalya, İspanya, Tunus ve Türkiye ortaklığında paydaşı olduğumuz bir Avrupa Birliği projemiz olmuştu. Bundan sonra da üniversitemiz, Bursamız ülkemiz için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.