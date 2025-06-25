Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Selçuklu Mimarisi Nasıl Okunur?’ adlı sergi, tarihi Gök Medrese’nin avlusunda açıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tuztaşı’nın öncülüğünde hazırlanan ‘Selçuklu Mimarisi Nasıl Okunur?’ adlı sergide, öğrenciler Selçuklu yapılarından ilham alarak hazırladıkları minyatürler, analiz paftaları ve mimari çözümleri ziyaretçilere sundu. Sergide, öğrencilerin Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarladığı 81 eser yer aldı. Serginin açılışına Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. ‘Selçuklu Mimarisi Nasıl Okunur?’ sergisi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

"Selçuklu mimarisi, simetrik ve detaylı işçiliğe sahip"

Projelerde geçmiş ile geleceği birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sena Demirkaya, "Selçuklu ilhamlı projeleri, gelecek ile birleştiren bir bilim yuvası haline getirerek oluşturmaya çalışıyoruz. Sivas’taki Selçuklu yapılarından ilham alarak kimi yükselişlerinden kimi ise izlerinden hareketle tasarımlar geliştirdik. Selçuklu mimarisi oldukça simetrik ve detaylı işçiliğe sahip. Yapılarda sütunlar, eyvanlar ve zahmetli işlemeler dikkat çekiyor" diye konuştu.

"Sivas; Selçuklu Mimari’sinin başkentlerinden birisi"

Serginin Cumhuriyet Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmaların devamı olduğunu söyleyen Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Sergimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz iş birliği yaparak Selçuklu mimarisinden günümüze yeni mimari ile alakalı bir tasarı çalışması hazırladık. Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerin bir çalışmasıdır. Daha önceden de Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile birkaç çalışma sergisi yapmıştık. Bugünde bir yenisini daha ekledik. Selçuklu Mimari’sinin başkentlerinden birisi de Sivas’tır. Konya, Sivas, Kayseri, Malatya denkleminde en nitelikli eserler Sivas’tadır" dedi.