Adıyaman’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, üst geçidi kullanmak yerine refüjdeki demir korkuluklardan atlamaya çalışınca ayağı sıkıştı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Y., isimli şahıs, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya üst geçidini kullanmadan karşıya geçmek istedi. Refüjde bulunan demir korkulukları aşmak isteyen Murat Y’nin ayağı demirlerin arasında sıkıştı ve hareket edemez hale geldi.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla müdahale ederek Murat Y.’yi bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Murat Y., ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.