Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları görkemli bir kapanış programı ile yaz dönemini tamamladı. 15 farklı branşta, 35 tesiste ve 60 spor salonunda 14 bin 759 öğrencinin eğitim aldığı organizasyonun dönem sonu programında havai fişek, ışık gösterileri ve dj performansıyla adeta festival coşkusu yaşandı. Selçuklu Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Konya AK Parti Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, meclis üyeleri, eğitimlere katılan öğrenciler, aileleri ve antrenörler katıldı.

"Çocuklarımız hem yeteneklerini geliştirdi hem de disiplin, takım ruhu, özgüven ve dostluk gibi hayatın en önemli değerlerini kazandı"

Selçuklu Yaz Spor Okullarında başarılı bir dönem geçiren çocukları yürekten kutladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün çocuklarımızla birlikte yaz dönemi spor okullarının dönem sonu programını icra ediyoruz ama bizim için hiçbir zaman sporda son yok, yeni bir başlangıç var. Çocuklarımızın hepsi yaz dönemi spor okulları bittiği için hüzünlü ama bir ay sonra kış spor okulları başlıyor. İnşallah bütün çocuklarımızı kış dönemi spor okullarında da bu sahalarda, tesislerimizde görmek istiyoruz. Öncelikle çocuklarımızın sporla iç içe bir yaz dönemi geçirmelerini sağlayan antrenörlerimize, ailelerimize ve en önemlisi gayretleriyle bizlere umut veren gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl yaz spor okullarımızda 14 bin 759 evladımız uzman antrenörlerimizin eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Çocuklarımız 15 farklı branşta hem yeteneklerini geliştirdi hem de disiplin, takım ruhu, özgüven ve dostluk gibi hayatın en önemli değerlerini kazandı. Sağlıklı bireyler olmanın yanı sıra sorumluluk almayı, birlikte başarmayı ve hedeflerine adım adım ilerlemeyi öğrendiler. İnanıyorum ki bu kazanımlar, evlatlarımızın hem bugünlerine hem de yarınlarına ışık tutacak en değerli rehber olacak. Yaz Spor Okullarımızın dönemi sona eriyor ancak önümüzde Kış Spor Okulları kayıtlarımız var. Kayıtlar inşallah 10 Eylül’de başlayacak ve çocuklarımız 7 ay boyunca bu programlarda spor faaliyetlerine devam edecek. Kış Spor Okullarında yer alacak çocuklarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Son 6 yılda 140 bin 918 öğrencimiz, okullarımızdan faydalanarak sporu yaşamlarının bir parçası haline getirdi"

Selçuklu Spor Okullarının sadece bir spor eğitim merkezi olmadığını, aynı zamanda çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, onların sosyalleşmelerini, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlayan büyük bir aile ortamı olduğunu belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "15 branş, 35 tesis, 60 spor salonu ve günlük yaklaşık 15 bin öğrenci kapasitesi ile Selçuklu Spor Okulları, bugün Türkiye’nin en kapsamlı spor okulları arasında yer alıyor. Son 6 yılda 140 bin 918 öğrencimiz, bu okullarımızdan faydalanarak sporu yaşamlarının bir parçası haline getirdi. İşte bu rakamlar, Selçuklu’da sporun adeta bir yaşam kültürüne dönüştüğünün de en güzel kanıtı. Üstelik çocuklarımız spor okullarımızda tek bir branşla da sınırlı kalmıyor; yaz döneminde farklı, kış döneminde farklı branşlarda spor yaparak kendilerini farklı alanlarda da geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Spor okullarımıza olan bu yoğun ilgi hem bizi mutlu ediyor hem de motive ediyor. Ancak kayıt dönemlerinde talep öylesine yüksek oluyor ki kontenjanlarımız yetersiz kalabiliyor. Online kayıt sistemimizi açtığımızda kontenjanlarımız 15 bin olmasına rağmen yaklaşık 30 bin öğrenci aynı anda sisteme giriş yapıyor. Bu tabloda bize açıkça şunu gösteriyor, mevcut kapasitemiz spor okullarımıza olan talebi ve ihtiyacı maalesef şu anda artık karşılayamıyor. İşte bu noktada Selçuklumuz için büyük önem taşıyan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz inşallah hızlı bir şekilde devreye girecek. Yapımını hızla sürdürdüğümüz bu tesisimiz tamamlandığında kapasitemizi iki katına çıkararak 15 bin yerine 30 bin öğrencimize spor yapma imkanını inşallah Selçuklumuzda sunmuş olacağız. Bu merkezimiz sadece bir spor tesisi olmayacak içinde yer alan ölçme ve değerlendirme programları sayesinde gençlerimizin fiziksel uygunlukları, bilimsel metotlarla analiz edilecek ve yeni yetenekler keşfedilerek Türk sporuna kazandırılacak. Ayrıca branş sayımız artacak, spor salonlarımız ve tesis imkanlarımız da genişlemiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Kulubümüz son 6 yılda 683 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı"

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün son yıllarda elde ettiği başarılara da değinen Başkan Pekyatırmacı, "238’i milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısı ile Selçuklu Belediyespor Kulübümüz bugün Türkiye’nin en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer alıyor. Kulubümüz son 6 yılda 282 altın,193 gümüş ve 208 bronz olmak üzere toplam 683 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. Tabii burada Selçuklu Spor Okullarımızla ilgili de bir detay var. Selçuklu Belediye Spor Kulubümüz bünyesinde Türkiye, Avrupa ve Dünya dereceleri elde eden pek çok sporcumuz Selçuklu Spor Okullarımızdan yetişti, bu okullarımızdan eğitim aldı. Şu an kariyerini kulubümüz bünyesinde hem sporcu hem de antrenör olarak devam ettiren pek çok spor okulu mezunumuz var. Yine Türkiye’nin önemli kulüplerinde görev alan sporcu ve antrenörlerimiz de var. Burada çok küçük yaşlarla başlayan bu yolculuk, hem kişisel hem de toplumsal başarılarla taçlanıyor. Sporla tanışan evlatlarımız disiplin, azim ve özgüvenle yetişirken elde ettikleri başarılarla da şehrimizin ve ülkemizin gururu oluyor. Onların her bir adımı Selçuklumuzun spor vizyonuna katkı sunuyor. Geleceğe dair umutlarımızı da daha güçleniliyor. Sevgili gençler, sizler bizim en büyük umudumuz, geleceğimizin teminatısınız. Burada öğrendiğiniz disiplin, çalışkanlık ve mücadele ruhu hayatınızın her alanında yol göstericiniz olacak. Çocuklarını spora yönlendiren değerli anne ve babalarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olmadan bu başarıların hiçbirine ulaşmamız mümkün değil. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün burada gördüğümüz bu coşku geleceğe olan inancınızı da artırıyor, bizi şevklendiriyor. Bizleri yeni projeler, yeni yatırımlar yapmaya teşvik ediyor. Bizler Selçuklu Belediyesi olarak sporu daha fazla yaygınlaştırmak, daha fazla çocuğumuzu spora buluşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sporun merkezi haline getirdiğimiz Selçuklumuzu inşallah olimpiyatlara sporcu yetiştiren ülkemizin uluslararası alanındaki başarılarından katkı sunan önemli bir merkez haline getirmeyi de sürdüreceğiz. Bu vesileyle Selçuklu Spor Okullarımızın başarılı bir yaz dönemi geçirmesinde emeği olan yöneticilerimize, antrönerlerimize, tesislerimizin kapılarını çocukluklarımıza açan mesai arkadaşlarımıza, en önemlisi de bizlere güvenerek evlatlarını emanet eden değerli ailelerimize teşekkür ediyor, gözlerindeki ışıkla yarınlarımızı aydınlatan sevgili çocuklarımızı yürekten kutluyorum şeklinde konuştu.

Konya Valisi Akın: " Selçuklu Belediyemiz spora ve sporcuya verdiği güçlü destekle yalnızca Konyamızın değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır"

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyesi Spor Kulubünün Yaz Spor Okulları kapanış programı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, "Selçuklu Belediyesi Spor Kulubü yıllardır gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren sporla buluşturan, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunan ve onları geleceğe hazırlayan örnek bir kurum oluştur. Yaz spor okulları sayesinde binlerce çocuğumuz farklı branşlarda hem temel spor bilgisi edinmiş hem de disiplin, özgüven, paylaşma ve kardeşlik gibi değerlerle tanışmıştır. Bugüne kadar bu okullardan yetişen yüzlerce gencimizin ulusal ve uluslararası müsabakalarda Konyamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bu çabaların ne kadar anlamlı olduğunu bizlere göstermektedir. Sporun yalnızca bir oyun değil hayatı güzelleştiren bir ahlak ve yaşam biçimi olduğunu bilen çocuklarımız yarının milli sporcuları ve toplumun sağlıklı bireyleri olarak bizlere umut aşılamaktadır. Selçuklu Belediyemiz spora ve sporcuya verdiği güçlü destekle yalnızca ilçemizin ve Konyamızın değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu desteklerle spor alanında elde edilen başarılar Konyamızı sporun da başkenti haline getirmektedir. Buradaki programda bu gayretlerin somut bir yansıması olarak çocuklarımızın hafızasında unutulmaz bir yaz hatırası bırakacaktır. Yaz spor okullarının gerçekleşmesinde emek veren Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, antrenörlerimize, eğitmenlerimize, görevli arkadaşlarımıza ve elbette ki kıymetli ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, başarılı ve mutlu olmalarını diliyor, tüm sporcularımıza çıktıkları bu yolda başarılar temenni ediyorum" dedi.

"Konyamız Avrupa’daki spor altyapılarına yakın altyapıya sahip oldu"

Yaz tatili boyunca 14 bin 759 çocuğun Selçuklu Yaz Spor Okulu’nda eğitim aldığını ve özgüvenlerini artırarak iki ay boyunca yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "İnanıyorum ki bu edindikleri güzel şeyler bu yaza mahsus kalmayacak, hayatları boyunca onlara yön vermeye devam edecek. Tabii Konyamız hemen hemen her alanda büyük bir gelişim sağladı, sporda da önemli altyapı hizmetlerini aldı. Konyamız bugün Türkiye’nin en güzel stadyumlarından birine sahip. 10 bin kişilik spor salonumuz, yüzme havuzlarımız, mahalle ölçeğinde salonlarımız, tenis kortlarımız neredeyse Avrupa’daki spor alt yapılarına yakın altyapıya bugünlerde sahip olduk ve şehrimiz artık spor organizasyonlarında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de eşi benzeri olmayan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi de bittiğinde Türkiye’de örnek olan bir spor kampüsü olarak şehrimize, Konyamıza hizmet etmeye devam edecek. Çocuklarımız orada daha özel eğitimiler alarak belki de gelecekte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olarak hepimizi gururlandıracak. Tüm bu organizasyonlarda her zaman yanımızda olan başta Sayın Valimiz ve bu organizasyonu yapan kıymetli Selçuklu Belediye Başkanımız, değerli ekibi, hocalarımız, antrenörlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi aydınlık yarınlara, sporda, sanatta, bilimde ve kültürde başarılar elde etmiş gençlerimiz taşıyacak"

Çocukların gözlerindeki pırıltı ve gençlerin yüreklerindeki azmin sadece bugünün değil yarınların da ne kadar güçlü olacağının müjdecisi olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Selçuklu Belediye Spor Kulübü Türkiye’nin en önemli amatör spor kulüplerinden biri olarak her yıl binlerce evladımıza spor yapma imkanı sağlıyor. Bu sayede çocuklarımız hem bedenlerini, hem de disiplin, kardeşlik ve dostluk duygularını geliştiriyor. Bugün aramızda olan genç sporcularımızın inşallah vakti geldiğinde ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu güzel programda bizleri bir araya getiren başta Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı Beye, değerli ailelerimize, kıymetli hocalarımıza ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Yaz Spor Okullarında eğitim veren antrenörlere protokol tarafından plaket takdim edildi. Gece devam eden programda çocuklar ve aileleri gerçekleştirilen etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.