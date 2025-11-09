Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenköy Mahallesi Tutkun Sokak’ta yürütülen asfalt çalışmaları tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi ilçenin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Erenköy Mahallesi Tutkun Sokak’ta başlatılan sıcak asfalt çalışması Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışma bölgenin ulaşım kalitesini arttırırken, vatandaşlarında ulaşım konforunu yükseltiyor.

"Selçuklu’muzda asfalt çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

Selçuklu’da bereketli bir asfalt sezonu geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Altyapı ve asfalt sezonunun başlaması ile ekiplerimiz gece gündüz demeden belirlenen program dahilinde hem merkez hem de dış mahallerimizde özverili bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Erenköy Mahallesi Tutkun Sokak’ta yapılan sıcak asfalt çalışmamızda 600 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yolu 950 ton sıcak asfalt kullanarak tamamlamış olduk. Bu çalışmalar Selçuklu’muzun modern görünümüne katkı sağlarken, vatandaşlarımızın ulaşım konforunu da önemli ölçüde arttırdı. Tüm ekip arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili gayretlerden dolayı teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.