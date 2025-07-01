Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yürüttüğü yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarıyla dış mahallelerde yol kalitesini yükselterek ulaşımı daha konforlu hale getiriyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkeziyle birlikte dış mahallelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Bilecik ve Kestel Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Bilecik Mahallesi Kestel Bağlantı Yolu’nun, Selçuklu Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan kısmı 11 bin 500 metre uzunluğundan oluşuyor. Ekipler geçtiğimiz yıl yaptıkları çalışmalarla mevcut yolun 5 bin metrelik kısmının yol genişletme, altyapı ve sıcak asfalt kaplamasını tamamladı ve 6 metre olan yol genişliği de imar planı ve orman sınırlarına uygun kısımlarda 8 metreye çıkardı. Ekipler bu yıl da yol genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlanan 6 bin 500 metrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Bilecik-Kestel bağlantı yolundaki çalışmaların Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak yolun belediye sorumluluk alanında bulunan kısmının hizmete açılması planlanıyor.

"Selçuklu’nun dış mahallelerinde altyapıyı güçlendirerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesine katkı sağlıyoruz"

Selçuklu’da merkez ve dış mahalle ayrımı gözetmeksizin fiziki belediyecilik çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "2025 yılı hizmet planlaması kapsamında dış mahallelerde yol ve ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Belediye sorumluluk alanımız içerisinde yer alan mahallelerde, ana yollardan dış mahallelere uzanan güzergahların yanı sıra dış mahallelerimizin kendi aralarındaki bağlantı yollarında da standardı yükseltiyor, sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl altyapı ve asfaltlama çalışmalarına başladığımız Bilecik ve Kestel Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda planlamamız doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, Selçuklu’nun dış mahallelerinde altyapıyı güçlendirerek hemşehrilerimizin yaşam kalitesine katkı sağlamak. Bu hedef doğrultusunda ortak akıl ve iş birliğiyle en iyiyi ortaya koymak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.