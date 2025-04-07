Ahşap palet sektörünün temsilcileri, ürün taşımacılığında kritik öneme sahip olan ahşap paletlerde standart üretim ve kalitenin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Sektör temsilcileri özellikle ikinci el ahşap paletlerde yaşanan kalite sorunlarının, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli riskler taşıdığını vurguladı.

Devletin sıfır ve ikinci el ahşap paletlerde standartların sağlanması için devletin konuya müdahil olarak standart dışı ahşap paletlerin kullanımının engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) "EPAL-Türkiye" Başkanı Cafer Özgen yaptığı açıklamada ikinci el paletlerdeki standart sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ahşap Palet Sektörü Temsilcisi ve Tüm Ahşap Ambalaj-Palet Sanayici ve İşadamları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu da açıklamasında, kaliteli palet üretiminin ve ikinci el palet kullanımının önemine dikkat çekti.

TEPAL Başkanı Cafer Özgen açıklamasında, ahşap paletlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanımının, ormanların korunması ve ekonomik açıdan tasarruf sağlanması için kritik bir öneme sahip olduğunu da söyledi. Başkan Özgen, "Standartlara uygun üretim ve denetim süreçleri, paletlerin çoklu kullanıma uygunluğunu artırarak, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamaktadır. Ahşap palet sektöründe sürdürülebilirlik ve kalite standartlarının sağlanması, devletin ilgili kurumlarının denetim ve mevzuat oluşturma süreçleriyle mümkün olacaktır. Bu adımlar, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli kazançlar sağlayacak ve sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Cafer Özgen, EPAL lisansı altında üretilen ahşap paletlerin, Avrupa Birliği ve dünya çapında belirli standartlara sahip olduğunu da ifade etti. EPAL paletlerin İlk üretim aşamasından itibaren titiz kontrollerden geçtiğine vurgu yapan Başkan Özgen, "İç denetim süreçlerimiz oldukça sağlıklıdır ve piyasaya kaliteli ahşap palet sunuyoruz" şeklinde konuştu.

EPAL paletlerin çoklu kullanıma uygun olduğunu vurgulayan Başkan Özgen, "EPAL paletler, ikinci el kullanım aşamasında lisanslı tamirciler tarafından güvenle onarılmaktadır ve güvenli bir şekilde yeniden kullanıma sunulmaktadır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ahşap Palet Sektörü Temsilcisi ve Tüm Ahşap Ambalaj-Palet Sanayici ve İşadamları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu ise kaliteli palet üretiminin ve ikinci el palet kullanımının önemine dikkat çekti. Ahşap paletlerin ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasında kritik bir rol oynadığını belirten Balcıoğlu, "Üyelerimiz önceliği standartlara ve kaliteye vermektedir. Ancak piyasada standart üretim yapan işletmelerin yanı sıra, özellikle zincir marketlerde standart dışı paletlerin kullanıldığını üzülerek görüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Türkiye’de ikinci el palet havuzu oluşturulmasını arzu ettiklerini ve böylece ahşap paletlerin on defaya kadar kullanıma uygun hale gelebileceğini de belirtti. Bunun için hem ilk üretim aşamalarında hem de sonrasında sıkı bir denetim gerektiğini vurgulayan Akın Balcıoğlu, "Devletin ilgili kurumlarının bu denetimlere bir mevzuat oluşturarak düzen sağlaması gerektiği inancındayız. Sürdürülebilir bir çevre için bu adımın atılması gerekiyor" dedi.