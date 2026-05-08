İzmir'in Çeşme ilçesinde turizm sektörünün geleceğine ışık tutmayı amaçlayan '1. Çeşme Turizm Zirvesi' gerçekleştirildi.

Çeşme Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen zirve, 'Turizmin Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşması' temasıyla sektör temsilcilerini, akademisyenleri ve turizm profesyonellerini bir araya getirdi. Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve ÇEŞTOB iş birliğinde; Çeşme Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ETİK ve TGA'nın katkılarıyla gerçekleştirilen zirvede, Çeşme turizminin mevcut durumu ve geleceğe yönelik yol haritası ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmalarını Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı yaptı.

Programın ilk panelinde 'Çeşme'nin Mevcut Turizm Potansiyeli - Veriler ve Gerçekler' başlığı altında, 'Turizm Sektörü ve Çeşme Turizmi' ile 'Çeşme Turizminde Yaşanan Sorunlar, Öneriler ve Beklentiler' konuları değerlendirildi. Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yıldırım Aktugan'ın moderatörlüğünü yaptığı panele, ETİK Başkanı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ve Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal konuşmacı olarak katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı adına Yasemin Atabay tarafından 'Sürdürülebilir Turizm Sertifikası' konulu sunum gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci panelinde ise 'Çeşme'nin Turizmi - Sürdürülebilirlik ve Çeşitlilik' konusu ele alındı. Global For All Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Tümbay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ilgaz Nacakoğlu 'Termal ve Sağlık Turizmi', Sibel Demircioğlu 'Turizmde Sürdürülebilirlik' ve Volkan Ataman ise 'MICE Turizmi' üzerine sunum yaptı.

Etkinliğin üçüncü ve son panelinde 'Yeni Pazar Stratejileri ve Uluslararası Pazarlama' konusu masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Pelin Öztin'in yaptığı panelde Kayhan Kilit, Hasan Dinç ve Hüseyin Baraner; 'Turizmde Yeni Eğilimler', 'Uluslararası Tanıtım ve Pazarlama' ile 'Yeni Hedef Pazarlar' başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Çeşme 1. Turizm Zirvesi, soru-cevap bölümünün ardından Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yıldırım Aktugan'ın genel değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.