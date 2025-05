Kastamonu’da husumetli iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen B.Y. ile M.C.P. caddede karşılaştı. Bilinmeyen bir sebeple ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y., yanında bulundurduğu silahla M.C.P.’ye ateş etmeye başladı. Silahı gören M.C.P. olay yerinden koşarak kaçmaya çalışırken, B.Y. ise M.C.P.’yi silahla kovaladı. M.C.P., bölgede bulunan bir kafeye girerek kurtulurken, şüpheli B.Y. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kısa sürede şüpheli B.Y.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Olayda yara almayan M.C.P.’de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.