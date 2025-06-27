Sakarya’da kaydedilen bir trafik ihlali pes dedirtti. Ters şeride girerek ilerleyen ve diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeyen kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Üstelik kamyonetin açık kasasında bulunan iki kişi, ihlalin boyutunu daha da arttırdı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Maliye Caddesi üzerinde ters şeride girdi. Serdivan istikametinde ilerleyen ve virajı ters yönde dönerek, kavşağa geldiğinde dahi doğru şeride geçmeyen kamyonet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Kamyonet şoförünün, diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, ters şeride giren kamyonet sürücüsünün kural tanımazlığının yanı sıra, aracın açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden iki kişi de dikkat çekti.