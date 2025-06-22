Şehitkamil Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenci ve ailelerin heyecanına bu yıl da ortak oldu. Sınavın yapıldığı bölgelerde sessizlik sağlayan belediye ekipleri, öğrenci ve ailelerine su ikramında bulundu.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında sınavın yapıldığı okul önlerinde stant kurarak, sınava giren öğrenciler ve onların heyecanla bekleyen ailelerine su ikram etti. Sınav sabahı okul önlerinde hazır bulunan ekipler, okul çevresinde de gürültü denetimi gerçekleştirdi. İnşaatları inceleyen ekipler, seyyar satıcılara da izin vermedi.

Öğrencilerimizin yanındayız

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz bu yıl da üniversite sınavını sorunsuz geçirdiklerini söyledi. İlçe genelinde sınavın yapıldığı okul önlerinde sıkı denetim yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Çok şükür günler öncesinden yaptığımız çağrılara vatandaşlarımız da kulak verdi. İnşaatlarda çalışmalar durduruldu. Belediyemiz de faaliyetlerine sınav süresi boyunca ara verdi. Yine okul önlerinde öğrenci ve velilerimize de su ikramında bulunduk. İnşallah öğrencilerimiz beklediği gibi bir sınav geçirmiştir. Bizler tüm imkanlarımızla sınav sonrasında da öğrencilerimizin yanında olacağız. Şimdiden sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.