Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı koordinatörlüğü tarafından Şehit Serdal Güneş adına Murtaza ve Naile Uyanık Ortaokulu’na kütüphane kuruldu.

2018’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş’in adına kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, şehit Uzman Çavuş Serdar Güneş’in annesi Nadiye Güneş ve kardeşi Selda Güneş katıldı. Törende konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederken kütüphaneye katkı sağlayacaklarını ifade etti. Vali Çelik; "Üniversite öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde buradaki okulumuza bir kütüphane kuruldu. Okulumuzda hem ortaokul hem de ilkokul var ve her gün 20 dakikalık okuma saati yapılıyor. Bu kütüphane çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmede katkı sağlayacaktır" dedi. Şehitlerimizin ismini yaşatmak için kütüphane kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Üniversitemizin Toplumsal Katı Koordinatörlüğü vasıtasıyla, öğrencilerimizin katkısıyla kütüphane kurduk. Daha önce de Alay Kasabasında bir ilkokula şehidimiz Kemal Batur adına kütüphane açmıştık. Kitaplarımızı hem üniversitelerimizin hem de öğrencilerimiz katkısı ile toplanıyor. Kütüphaneye kitap bağışı yapmak istenenleri de katkı vermeye bekliyoruz. Şehitlerimizin adını yaşatmak için Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü katkılarıyla bu çalışmamız devam edecek."

Şehidin annesi Nadiye Güneş ise oğlunun kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.