DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Haydi Karına Koş ve Karanlıkta Komedi oyunlarıyla yaklaşık 6 bin seyirciye ulaşan Şehir Tiyatroları sezon finali yaptı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, bu sezon sahneye koyduğu iki komedi oyunuyla tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan ve başarılı rejisiyle dikkat çeken ‘Haydi Karına Koş’ ve ‘Karanlıkta Komedi’ adlı tiyatro oyunları, sezon finalinde de izleyiciden tam not aldı.

12 kez sahnelendi

Ray Cooney’in yazdığı, Orhan Azizoğlu’nun Türkçeye çevirdiği ve Necmettin Görgün’ün yönetmenliğini üstlendiği iki perdelik komedi ‘Haydi Karına Koş’, sezon boyunca 12 kez sahnelendi. Kadrosunda Yılmaz Aksoy, Gülçin Dinçer, Ziya Ulcay, Didem Özbakır, Berk Özçelik, Oktay Kendirci, Cem Ulcay ve Nafis Kar’ın yer aldığı ve Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde kapalı gişe oynayan oyun, 19 Haziran akşamı saat 20.00’de sahnelenen gösterimiyle sezon finalini yaptı.

10 kez sahnelendi

Peter Shaffer’in kaleme aldığı, Yıldız Serpen’in çevirisini yaptığı ve yine Necmettin Görgün’ün yönettiği tek perdelik ‘Karanlıkta Komedi’ adlı oyun ise sezon boyunca 10 kez sahnelendi. Oyuncu kadrosunda yer alan Hilal Ceylan, Ali Can Başak, İsmail Özcan, Beyza Sude Öncü, Doğa Bektaş, Zeynep Eşme, Emircan Zabunoğlu ve Şule Nur Ak performanslarıyla izleyiciden büyük alkış topladı. Her iki oyun da yaklaşık 6 bin seyirciye ulaştı.

Tiyatro severlerden gelen yoğun ilgi ve övgü dolu geri dönüşlerle taçlanan sezon finali, Düzce’de sanatın ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu bir kez daha gösterdi.

Genel Sanat Yönetmeni Necmettin Görgün, seyircilerin yoğun ilgisinden memnun olduklarını belirterek "Haydi Karına Koş" oyununun önümüzdeki sezon, yeni oyun hazırlanana kadar sahnelenmeye devam edeceğini duyurdu.