Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Sedat Savaşal, seyyar tezgahına koyduğu kar helvası ile pazarları gezerek, sıcak yaz günlerinde pazarcı esnafını ve vatandaşları serinletiyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlarken, Aydın’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı Aydın’da vatandaşlar da serinlemenin yollarını ararken, Sedat Savaşal ise 2017’den bu yana semt pazarlarında sattığı kar helvası ile hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları serinletiyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi kar helvası, lezzetiyle de vatandaşları kendisine çekerken, bardağın boyutuna göre 40 ila 50 TL arasında satılıyor.

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

Seyyar tezgahı ile sadece pazarları gezdiğini ifade eden Sedat Savaşal, "2017 yılından beri bu işi yapıyorum. Pazar dışına gitmiyorum, pazarcı esnafımızı serinletiyoruz. Aracım, ehliyetim yok. Araç kullanmayı da sevmiyorum, zaten cesaretim yok. Sadece pazarlarda geziyorum seyyar tezgahımla. Pazartesi, Perşembe günleri çalışmıyorum sadece. Diğer 5 gün çalışıyorum. Ekmeğimizin peşindeyiz. İki torunum var, biri engelli. Onlara bakmaya çalışıyorum. Herhangi biri beklentim yok kimseden. Sıcak günlerde vatandaşlarımızı asırlık lezzetle serinletiyoruz. Çok şükür işlere de iyi. Aydınlılar bu lezzeti seviyor" dedi.

"Yaz aylarının vazgeçilmezi"

Kar helvasının insanı serinlettiğini ifade eden pazarcı esnaflarından Serkan Gökçen ise sıcak havada tezgahında kar helvası ile serinlediğini ifade ederek "Çadırların da etkisi ile tezgahtaki sıcaklık daha da bunaltıcı olabiliyor. Biz de kar helvası ile serinlemeye çalışıyoruz. Kar helvası yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında ilk sırayı alır" şeklinde konuştu.