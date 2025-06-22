Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Emirler Orman Parkı Piknik Alanında tamamlanan ve devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

453 dönümlük alanda başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında 40 bin metrekarelik bölüm vatandaşların kullanımına açıldı. Kısa süre içinde ise tüm alanın hizmete sunulması planlanıyor. Proje, kente yeni bir nefes alanı kazandırırken; güçlendirilen altyapısı, yapılan yolları, oturma alanları ve sosyal donatıları ile doğayla iç içe sosyal bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

"Belediyemiz burada vatandaşın ihtiyacı olan her şeyi hazır hale getirdi"

Emirler Orman Parkı Piknik Alanında çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seçer, "Burada çocuklarımız için oyun, gençlerimiz için spor, piknik masaları, tuvaletler, çeşmeler yaptık. Vatandaşımız için ihtiyaç olan her şeyin imalatını belediyemiz gerçekleştirdi. Şehir merkezine 15 dakika sürede ulaşacağımız bir mekan haline geldi" dedi.

Vatandaşların temiz hava alacağı bir alan oluşturduklarını ifade eden Seçer, "Çam ormanı içerisinde vatandaşlarımızın çocuklarıyla vakit geçirebileceği, piknik yapabileceği, temiz hava alacağı bir alanı hazır hale getirdik. Arkadaşlar son dokunuşları yapıyor. Ben de onların çalışmalarını izlemeye geldim. Bir hafta sonra bütün çalışmaları bitirecekler ve vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale gelecek" diyerek, bir hafta sonra tüm vatandaşları alanı gezmeye ve güzel vakit geçirmeye davet etti.

Kent merkezine 15 dakika mesafede, Yenişehir Emirler Mahallesi’nin 3 kilometre kuzeyinde yer alan Emirler Orman Parkı Piknik Alanına, Emirler Mahallesi girişinde yer alan yönlendirme tabelalarını kullanarak kolayca ulaşım sağlanabiliyor.