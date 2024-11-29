Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Konservatuvarı, 45. Sanat Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan program ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

45. Sanat Yılı etkinlikleri, Samsunlu sanatseverlere unutulmaz dolu akşam yaşatmaya hazırlanıyor. 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 19.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan program ile sanatın kalbi Samsun’da atmaya devam edecek.

Program kapsamında ilk olarak Amerikalı oyun yazarı Neil Simon’un, Anton Çehov’un kısa oyunlarından ve öykülerinden yola çıkarak yazdığı tiyatro oyunu ‘Sevgili Doktor’ sahnelenerek izleyicilere keyifli bir akşam sunacak. Daha sonra Türk sanat müziği bölümü sahnede olacak. Zengin repertuvarıyla hem solo performanslar hem de koro ile izleyicilere geleneksel Türk sanat müziğinin derinliklerinde bir yolculuk yapma fırsatı sunacak. Türk halk müziği bölümünde ise halk müziğinin en güzel örnekleri ve geleneksel parçalar koro ve solistlerin eşliğinde seslendirilecek.

Etkinliğin dans gösterisi bölümünde ise Kafkas dansları ve halk dansları olmak üzere 2 önemli başlık öne çıkacak. Kafkas dansları bölümünde dansçılar Apsua dansı, Çeçen dansı ve Hakulaj dansı olmak üzere üç farklı dansla sahne alacak. Geleneksel Türk halk danslarının sergileneceği bölümde ise Samsun yöresi ve diğer yörelerin dans gösterileriyle dansçılar izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

Şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm sanatseverleri ücretsiz olarak düzenlenen Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 45. Sanat Yılı Programı’na davet ediyor.